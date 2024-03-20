Бивол проведет в Абу-Даби подготовку к бою против Бетербиева
В команде чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола рассказали, где спортсмен проведет подготовку к бою против Артура Бетербиева.
«Один из этапов подготовки пройдет в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.
Боксеры должны провести поединок 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед и ни одного поражения за карьеру. На счету 33-летнего Бивола 22 победы и также ни одного поражения.
Источник: ТАСС
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