Бивол проведет в Абу-Даби подготовку к бою против Бетербиева

В команде чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола рассказали, где спортсмен проведет подготовку к бою против Артура Бетербиева.

«Один из этапов подготовки пройдет в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

Боксеры должны провести поединок 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед и ни одного поражения за карьеру. На счету 33-летнего Бивола 22 победы и также ни одного поражения.