Усик отказался от всех поясов в тяжелом весе: «Хочу, чтобы другие ребята могли бороться за них»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях Александр Усик заявил, что отказывается от поясов по версиям WBC, IBF и WBA Super.

39-летний украинец отметил, что не уходит из бокса.

«Я хочу объявить, что освобождаю все пояса, которые сейчас удерживаю. Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Я отдаю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня впереди «последний танец». Хочу поблагодарить всех и выразить уважение всем организациям. Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории», — цитирует ТАСС обращение Усика в соцсети.

Усик за карьеру провел 25 поединков, одержал 25 побед (16 — досрочно). Свой последний бой он провел 23 мая в Египте, победив техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рико Верхувена.