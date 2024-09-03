Турки Аль-Шейх: «Я попытаюсь сделать бой Фьюри и Джошуа, даже если Тайсон проиграет Усику»

Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что он сделает предложение экс-чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-1) о бое с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3), даже если «Цыганский король» вновь проиграет чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBC и WBO Александру Усику (22-0).

«Для бизнеса это будет огромный бой, если Джошуа победит [Дюбуа]. Он в третий раз завоюет титул чемпиона мира. Представьте, что Тайсон после боя с Усиком захочет уйти на пенсию. Я передам ему предложение, но если он откажется, что я могу сделать?

Прежде всего, у Дюбуа очень большие шансы на победу. Я думаю, что это сложный и опасный бой для Джошуа. Если Усик победит, я все равно хочу увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они согласятся. Я не буду пытаться провести третий бой между Усиком и Джошуа до того, как состоится поединок Фьюри против Джошуа. Я думаю, что Джошуа победит. Но я хочу увидеть бой Фьюри против Джошуа, и весь мир хочет увидеть этот поединок», — сказал саудит talkSPORT.

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа и Даниель Дюбуа (21-2) подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.