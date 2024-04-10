Дэвид Бенавидес: «Сауль Альварес боится меня. Я ни перед кем не преклоню колено»

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) больше не надеется заполучить бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Говорят, мол, я должен быть уважительным к нему. Я не преклоню колено ни перед кем, потому что я заслужил свой шанс, — сказал Бенавидес на The Fresh and Fit Podcast. — Этот бой не состоится, потому что он хочет 150 миллионов долларов. Это говорит о том, что он боится. Я не думаю, что бой с Канело состоится, так что мне нужно двигаться дальше. Парни в полутяжелом весе — настоящие убийцы. Теперь я на сто процентов сосредоточен на них».

Бенавидес подерется с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгие (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.