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Сегодня, 17:43

Организаторы боя Тайсон — Пол хотят включить опцию об отсутствии победителя

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Организаторы поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом рассматривают возможность проведения боя, при которой он не будет оцениваться судьями.

«Один из основных вариантов, что судьи не будут оценивать бой. Соответственно, в нем не будет победителя. Если только не случится нокаут», — сообщили организаторы боя ТАСС.

Бой между Тайсоном и Полом состоится 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Источник: ТАСС
Джейк Пол
Майк Тайсон
ММА
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