Организаторы боя Тайсон — Пол хотят включить опцию об отсутствии победителя

Организаторы поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом рассматривают возможность проведения боя, при которой он не будет оцениваться судьями.

«Один из основных вариантов, что судьи не будут оценивать бой. Соответственно, в нем не будет победителя. Если только не случится нокаут», — сообщили организаторы боя ТАСС.

Бой между Тайсоном и Полом состоится 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.