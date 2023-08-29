Белью дал прогноз на потенциальный бой Усика и Уайлдера

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) — фаворит в противостоянии с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Он [Усик] будет выигрывать каждую секунду каждого раунда, если Уайлдер не попадет в цель! Я бы отдал предпочтение Усику, но не стал бы ставить на него свой дом! Против Уайлдера никогда нельзя делать ставку на все! Он самый мощный тяжеловес своей эпохи!» — написал Белью в соцсети X.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.