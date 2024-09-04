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Муртазалиев: «Хочу, чтобы Цзю подошел к нашему бою в наилучшей форме»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев (22-0) надеется увидеть 19 октября лучшую версию экс-чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-1).

«Я очень рад и взволнован возможностью защитить свой титул чемпиона мира на платформе Prime Video против такого сильного соперника, как Тим Цзю, — сказал Муртазалиев BoxingScene. — Я просто хочу, чтобы Тим был в наилучшей форме и не получил никаких травм. Тогда мы сможем подарить этот бой нашим фанатам».

Муртазалиев и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.

Бокс
Тим Цзю
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