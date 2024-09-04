Рикки Хаттон рассказал, что должен изменить Фьюри в реванше с Усиком

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон объяснил, что нужно изменить британцу Тайсону Фьюри в реванше с непобежденным украинцем Александром Усиком.

«В перерывах должен звучать один голос. В противном случае боец теряется и думает: «Кого мне, черт возьми, слушать?» Я считаю, что наличие Энди Ли и Джона Фьюри в углу — это хорошо, но во время перерывов говорить с Тайсоном должен кто-то один», — приводит слова Хаттона talkSPORT.

Первый бой между боксерами состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Всего на счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Фьюри 34 виктории и 1 поражение. Еще один бой с его участием завершился ничейным исходом.

Реванш между спортсменами должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.