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Бадаев назвал Усмана Нурмагомедова продуктом команды Хабиба

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил роль экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в победу его брата Усмана Нурмагомедова в бою с Александром Шаблием.

«Влияние Хабиба было определяющим. В команде Хабиба все работают на тебя, и у тебя есть уверенность, что рядом есть непобежденный наставник. Плюс рядом есть Умар — тоже непобежденный. И еще Ислам, чемпион UFC. Представляешь, какое это подспорье в плане уверенности в себе?

Усман — продукт команды Хабиба. На него сделали ставку, в него вложились. Драться все умеют, но грамотный подход делает успех неизбежным», — приводит слова Бадаева Sport24.

Бой Нурмагомедова и Шаблия завершился победой Усмана единогласным судейским решением.

Источник: Sport24
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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