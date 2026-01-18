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Зерафа рассказал, что получил травмы глазницы в бою с Никитой Цзю

Алина Савинова
Фото Getty Images

Австралийский боксер Майкл Зерафа сообщил, что получил повреждения глазницы и сетчатки в поединке с соотечественником Никитой Цзю на турнире в Брисбене (Австралия).

16 января их бой за пояс WBO International в первом среднем весе был признан несостоявшимся. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. Отец Никиты Константин Цзю в разговоре с «СЭ» призвал наказать Зерафу за срыв боя и не выплачивать ему гонорар.

«Это бокс, я так же разочарован, как и все вы, и приношу извинения. Мы провели ночь в больнице, и кроме рассечения, у меня обнаружены повреждения глазницы и сетчатки. Объявление боя несостоявшимся стало горьким событием, особенно когда я чувствовал, что мы только начинаем. Мы с Никитой находили свой ритм, и я уверен, что мы могли бы устроить настоящее шоу для зрителей», — написал Зерафа в своих соцсетях.

Никита Цзю.Чемпионский бой Никиты Цзю сорвался по странной причине: соперник после столкновения перестал видеть

Он добавил, что испытывает к Никите Цзю огромное уважение как к бойцу и человеку.

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.

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Никита Цзю
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