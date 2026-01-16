Цзю призвал не выплачивать Зерафе гонорар за бой против сына Никиты: «Можно сослаться на пункт о срыве»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» призвал наказать Майкла Зерафу за срыв боя против сына Никиты.

Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

«Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение. И посмотрим, что они скажут. Но можно сослаться на пункт о срыве боя. Я бы с удовольствием посмотрел реванш, но по-моему, этого боксера сейчас могут дисквалифицировать пожизненно. Теоретически это возможно», — сказал Цзю «СЭ».

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд (9 — нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.