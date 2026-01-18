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Дрозд не считает, что Зерафа заслуживает пожизненной дисквалификации после сорванного боя против Цзю

Александр Абустин
корреспондент
Фото Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной пожизненной дисквалификации Майкла Зерафы.

Как сообщает news.com.au со ссылкой на Code Sports, Зерафа может быть пожизненно отстранен после поединка с Никитой Цзю. Контракт австралийца с промоутерской компанией No Limit Boxing будет разорван, а телеканал Fox Sports намерен во второй раз внести боксера в черный список.

«Не думаю, что такой поступок сможет повлечь за собой такие последствия. Если говорить о репутационных потерях рефери или врача, то у них их нет. Весь мир слышал, что говорил Зерафа и что спрашивал судья. Это ответственность бойца. Почему он сначала сказал одно, а потом другое? Теперь это его дело. Но этот поступок не тянет на пожизненное отстранение», — сказал Дрозд «СЭ».

Спортсмены сражались за пояс WBO International в первом среднем весе. Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок. В начале третьего судья принял решение противостояние остановить и признать его несостоявшимся.

На счету 27-летнего Цзю 11 побед подряд (9 — нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 33-летнего Зерафы — 34 победы при 5 поражениях.

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Никита Цзю
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