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Бетербиев — о выступлении под канадским флагом: «Это необходимо, чтобы продолжать боксировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев объяснил, почему согласился выступать под канадским флагом.

«Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», — цитирует ТАСС Бетербиева.

В июне 2022 года Бетербиев впервые провел бой под канадским, а не российским флагом.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
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