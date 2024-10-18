Бетербиев — о выступлении под канадским флагом: «Это необходимо, чтобы продолжать боксировать»

Абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев объяснил, почему согласился выступать под канадским флагом.

«Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», — цитирует ТАСС Бетербиева.

В июне 2022 года Бетербиев впервые провел бой под канадским, а не российским флагом.