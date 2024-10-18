Гаджимагомедов: «Мне удалось провести первую защиту пояса, чему я очень рад»

Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов (5-0, КО 3) прокомментировал победу единогласным решением судей над немцем Леоном Хартом (22-6-1, КО 13) на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе.

«Бой получился нелегким, мне противостоял достаточно опытный соперник. Конечно, хотелось завершить поединок досрочно, но нужно было рассчитывать силы на 12 раундов. Оппонент оказался очень терпеливым и хорошо держал удар. После боя мы пожелали друг другу удачи и поблагодарили за хороший поединок.

Мне удалось провести первую защиту пояса, чему я очень рад. Но пока у меня нет понимая, кто станет следующим соперником и когда состоится следующий бой. Мои менеджеры обязательно об этом объявят», – приводит пресс-служба федерации бокса России слова Гаджимагомедова.