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Артур Бетербиев: когда бой с Дмитрием Биволом — дата и место проведения после травмы

Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала еще не утверждено. Ориентировочно турнир стартует в 20.00 по московскому времени.

39-летний Бетербиев — чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO. Профессиональный рекорд россиянина в боксе — 20 побед и ни одного поражения. Все поединки Артур завершил досрочно.

33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. Рекорд Дмитрия в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения (12 боев закончил досрочно).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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