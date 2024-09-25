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Дюбуа — о победе над Джошуа нокаутом: «Я могу выступить еще лучше»

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Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа прокомментировал свою победу над Энтони Джошуа в титульном поединке.

Бой прошел в ночь на 22 сентября в Лондоне и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Ранее сообщалось, что боксеры могут провести реванш.

«Если появится еще одна возможность, то я пойду на это. Могу выступить еще лучше в следующий раз. Знаю, в чем должен стать лучше. Как чемпион и боец я хочу каждый день доказывать людям, что они неправы», — приводит слова Дюбуа издание talkSPORT.

На счету Дюбуа 22 победы при двух поражениях в карьере.

Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа
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