Британский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC, IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring Тайсон Фьюри должен провести бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с украинским боксером Александром Усиком до конца 2024 года. Поединок назначен на 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первое противостояние между боксерами прошло в Эр-Рияде 19 мая. Украинский тяжеловес одержал победу раздельным решением судей и нанес британцу первое поражение в его профессиональной карьере. Усик стал абсолютным чемпионом мира, а Фьюри активировал прописанную в контрактах опцию о реванше.

У 36-летнего Тайсона Фьюри в профессиональном рекорде 34 победы (24 нокаутом) и 1 поражение.

37-летний Александр Усик одержал 22 победы (14 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Официальной трансляции боя-реванша Фьюри — Усик на данный момент в России не планируется. Первый поединок боксеров не показывали ни ТВ-каналы, ни онлайн-платформы.