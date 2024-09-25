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Тайсон Фьюри: когда второй бой с Александром Усиком — дата и место проведения реванша

Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с Александром Усиком в декабре
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Британский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC, IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring Тайсон Фьюри должен провести бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с украинским боксером Александром Усиком до конца 2024 года. Поединок назначен на 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первое противостояние между боксерами прошло в Эр-Рияде 19 мая. Украинский тяжеловес одержал победу раздельным решением судей и нанес британцу первое поражение в его профессиональной карьере. Усик стал абсолютным чемпионом мира, а Фьюри активировал прописанную в контрактах опцию о реванше.

У 36-летнего Тайсона Фьюри в профессиональном рекорде 34 победы (24 нокаутом) и 1 поражение.

37-летний Александр Усик одержал 22 победы (14 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Официальной трансляции боя-реванша Фьюри — Усик на данный момент в России не планируется. Первый поединок боксеров не показывали ни ТВ-каналы, ни онлайн-платформы.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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