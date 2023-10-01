Чемпион Hardcore Асбаров ожидал большего от Гассиева в бою с Валлином

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров прокомментировал поражение Мурата Гассиева в бою с Отто Валлином.

Шведский боксер победил раздельным решением. Поединок состоялся в турецком Белеке 30 сентября.

«Мурат Гассиев действительно проиграл, смотрел полный бой. На самом деле, я ожидал большего от Гассиева, наверное, он и сам хотел сделать больше. Но для него это еще один опыт, и я на связи, если надо», — цитирует Асбарова MMA.Metaratings.ru.

29-летний россиянин за карьеру одержал 30 побед и потерпел два поражения. В активе 32-летнего шведа — 26 побед и одно поражение.