Тайсон Фьюри: «В больнице мне наложили 11 швов»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) рассказал, что впервые во время спарринга получил удар локтем, из-за чего у него образовалось рассечение и он был вынужден сняться с боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Я договорился провести 12 раундов спарринга с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз. Меня привезли в больницу и наложили 11 швов. У них есть медицинские отчеты, у них есть все. Ты не застрахован от порезов во время спарринга, всякое бывает. У меня такого раньше никогда не было, но все бывает впервые», — сказал Фьюри на The MMA Hour.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.