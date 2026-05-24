Джейк Пол после поединка Усика и Верхувена: «Бокс и болельщики заслуживают лучшего»

Американский блогер и боксер Джейк Пол прокомментировал исход поединка за тилул WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном.

«Я искренне люблю бокс, и то, что произошло сегодня вечером, меня очень расстроило. Бокс и болельщики заслуживают лучшего.

Это позор, что бокс может так пострадать, но что есть, то есть.

Вы думаете, я пишу такое и не понимаю, как это повлияет на бизнес? Мне плевать.

От этого никуда не деться, но Усик — лучший в нашем поколении. А Рико просто избивал его каждый раунд. Так что, Рико — лучший в нашем поколении?» — написал 29-летний спортсмен в соцсети.

Бой Усика и Верхувена был остановлен судьей в концовке 11-го раунда. Победителем признали 39-летнего украинца.

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