Папин: «Пусть Харди не заговаривается — это может печально закончиться»

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка против американца Грэга Харди.

«Когда объявили о том, что он будет моим соперником, я посмотрел сразу, кто это, что он на себя представляет, — сказал Папин «СЭ». — Интересная личность. Он говорил, что у меня ручки маленькие? Ну ладно, он там болтает, болтает. Как я сказал, болтать не мешки ворочить. Пускай говорит, но не заговаривается, а то это может печально закончиться.

Главное, чтобы он не на меня упал, когда он будет падать, а то раздавит. Конечно, это все шутки. Да, настраиваюсь на всю дистанцию боя, а там как получится. Если нанесу удар, донесу его, закончу начатое. Он весит больше 140 кг? Интересный опыт для меня. Но хочу сказать, что опыт с такими большими ребятами, пускай и в кикбоксинге, но у меня был. Я на чемпионате мира в Австрии боксировал с соперником, он тоже 2 метра ростом, 139 килограммов весил. Я одержал победу, бой был непростой, но победу одержал. Поэтому опыт такой имеется, но здесь чуть другая история. Бокс это другая история».

Поединок Папина и Харди по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 13 декабря в Москве.