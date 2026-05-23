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Александр Усик против Рико Верхувена: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию

Александр Усик и Рико Верхувен проведут бой 23 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Украинский боксер Александр и голландец Рико Верхувен проведут бой в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая. Поединок состоится на территории пирамиды Гизы в Египте. Время начала — ориентировочно в 23.30 по московскому времени 23 мая.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

На кону стоят титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Верхувен можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Александр Усик&nbsp;&mdash; Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя.Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

Официальная трансляция боя Усик — Верхувен не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

39-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF, The Ring. Рекорд боксера — 24 победы и 0 поражений.

37-летний Верхувен в профессиональной боксерской карьере провел лишь 1 поединок и выиграл его. В то время как в кикбоксинге у него 66 побед, 10 поражений и 1 ничья

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Александр Усик
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