Александр Усик против Рико Верхувена: во сколько начнется бой, где смотреть трансляцию

Украинский боксер Александр и голландец Рико Верхувен проведут бой в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая. Поединок состоится на территории пирамиды Гизы в Египте. Время начала — ориентировочно в 23.30 по московскому времени 23 мая.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

На кону стоят титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Верхувен можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Официальная трансляция боя Усик — Верхувен не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

39-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, IBF, The Ring. Рекорд боксера — 24 победы и 0 поражений.

37-летний Верхувен в профессиональной боксерской карьере провел лишь 1 поединок и выиграл его. В то время как в кикбоксинге у него 66 побед, 10 поражений и 1 ничья