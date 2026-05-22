Александр Усик и Рико Верхувен: рекорд, данные и статистика в профессиональном боксе

Украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен проведут бой в субботу, 23 мая. Начало боя ожидается не ранее 23.00 по московскому времени.

39-летний Усик провел 24 поединка в профессиональном боксе, одержав победу в каждом из них (15 побед нокаутом). Его рост составляет 191 см, размах рук — 198 см. В предыдущем поединке, который проходил в июле 2025 года, он нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

37-летний Верхувен провел 77 поединков в кикбоксинге, одержав 66 побед (21 досрочно), потерпев 10 поражений и завершив 1 бой вничью. Его рост составляет 196 см, размах рук — 210 см. В боксе он провел один поединок, нокаутировав Яноша Финфера из Венгрии в 2014 году.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре на нашем сайте.