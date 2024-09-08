Усик: «Нужно научить ребенка лазить по деревьям, а не запрещать ему это»

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) признался, что балует своих детей.

«Мне часто задают вопрос о моих детях. У меня их, слава богу, четверо. Дай бог, если Господь помилует наши грешные души, у нас еще будет пятый ребенок.

Но момент такой, что когда меня спрашивают, балую я своих детей или нет, — да. Но и в строгости они у меня тоже живут. Потому что эту эмоцию детства они будут помнить всю жизнь — как папа порадовал тебя или осуществил какую-то твою маленькую мечту.

Просто элементарные вещи — самокат сыну. Бабушки сразу: «Самокат? Это опасно!» Нет, я его научу. Я скачал программу, установил на программе максимальную скорость 10 километров в час, шлем, наколенники, то есть защиту. Нужно научить ребенка лазить по деревьям, а не запрещать ему это. Задача родителей — сделать так, чтобы наши дети могли жить без нас, без нашей помощи, сами. Вот наша задача воспитания», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу BUNIVERSITY.

Усик и Тайсон Фьюри (34-1) проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.