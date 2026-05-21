Александр Усик: данные и рекорд до боя с Рико Верхувеном — статистика украинского боксера

Александр Усик (Украина) встретится с Рико Верхувеном (Нидерланды) в главном поединке боксерского вечера в Египте в субботу, 23 мая. На кону — чемпионские титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила». Поединок состоится на территории комплекса пирамид в Гизе и начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

39-летний Усик провел 24 поединка в профессиональном боксе, одержав победу в каждом из них (15 побед нокаутом). Его рост составляет 191 см, размах рук — 198 см. В предыдущем поединке, который проходил в июле 2025 года, он нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка Усик — Верхувен принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».