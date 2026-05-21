Усик — Верхувен: где смотреть онлайн трансляцию боя в России в прямом эфире

Усик и Верхувен сразятся в главном поединке турнира в Египте

Украинец Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен сразятся в главном поединке боксерского вечера в Египте в субботу, 23 мая. Бой состоится на территории комплекса пирамид в Гизе, начало ожидается после 23.00 по московскому времени.

На кону поединка — титулы по версиям IBF, WBC, WBA Super, The Ring и эксклюзивный пояс «Короля Нила».

Следить за результатами боев можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

У Усика 24 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере. Александр одержал 15 побед нокаутом. Верхувен провел лишь 1 поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге он провел 77 поединков, в его рекорде 66 побед (21 нокаутом), 10 поражений и 1 ничья.