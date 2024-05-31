Шлеменко: «Каким бы Усик ни был врагом, я за него порадовался»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Конечно же, я не болел против Усика, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я не такой человек. К сожалению, таких стало очень много. Знаешь, как есть? Вот стоит мужик, у него дом сгорел. У него спрашивают: сильно расстроился? Он говорит: слушай, что дом сгорел, расстроился, но не так сильно, чем от того, что у соседа не сгорел. Поэтому каким бы он ни был врагом, конечно, я за него порадовался. Мне нравится, что он самый сильный боксер. Как ни крути, это все советская школа. Он очень много работал с нашими ребятами, с нашими специалистами. Мы, как ни крути, как любят говорить, братские народы, хотя мы один народ, у нас один корень, вот и все».

Ранее Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.