Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:25

Усик сохранит пояс IBF и останется абсолютным чемпионом мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) сохранит своей пояс IBF в тяжелом весе, сообщает журналист Дэн Рафаэл.

По данным источника, это связано с тем, что поединок Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июля в Эр-Рияде, будет за временный пояс IBF.

19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде 37-летний Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

29 мая стало известно, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Усик почти прикончил Фьюри, или Цыган опять впарил нам подделку?

Источник: Дэн Рафаэл
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Константин Цзю: «Бой Тима с Ортисом перенесен не по его инициативе»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости