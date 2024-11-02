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Допинг

Сегодня, 19:45

Поветкин — об обвинениях в употреблении допинга: «Это какие-то сказки. Спустя десять лет»

Отдел единоборств «СЭ»
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Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал обвинения Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки. Спустя десять лет... Ерунда какая-то. Тем более, сейчас когда я с боксом завязал. Не понимаю, зачем это было сделано», — сказал Поветкин журналистам, посетивший открытие женского чемпионата России по боксу в Серпухове.

31 октября ITA сообщило, что 45-летний Поветкин временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. По версии агентства, боксер нарушил правила 24 октября 2014 года в бою за серебряный чемпионский пояс по версии WBC против камерунца Карлоса Такама.

Бокс
Александр Поветкин
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