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Агрба — о бое против Росы: «Я уверен в своих силах, поэтому нужно выходить и забирать свое»

Алина Савинова
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Российский боксер Харитон Агрба поделился мыслями в преддверии боя за пояс чемпиона IBA в весе до 67 кг против аргентинца Габриэля Росы.

«Для каждого профессионального спортсмена проведение титульных боев — большая мечта. Сейчас у меня появилась возможность стать чемпионом. Это большая ответственность! Ну и у меня есть понимание, что я буду боксировать в России, это тоже добавляет ответственности», — цитирует Агрбу пресс-служба Федерации бокса России.

Россиянин также считает Росу сильным оппонентом. По словам Агрбы, благодаря противостояниям с такими соперниками он прогрессирует и творчески, и профессионально.

«Роса — это один из тех оппонентов, который находится на очень высоком уровне. Он входит в топы мировых рейтингов. Если ты хочет стать чемпионом, ты должен побеждать сильнейших. Я уверен в своих силах, поэтому в предстоящем бою нужно выходить и забирать свое», — добавил боксер.

Агрба и Роса встретятся 4 ноября в Самаре на турнире «Ночь Чемпионов IBA. Бокс на Волге». Россиянин занимает 14-ю строчку в рейтинге WBA, аргентинец располагается на 13-й позиции.

Источник: https://rusboxing.ru/news/7225
Бокс
Харитон Агрба
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