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Владимир Минеев — Магомед Исмаилов: дата и место проведения боя — когда проведут поединок по боксу

Владимир Минеев проведет поединок против Магомеда Исмаилова 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок в субботу, 20 июля. Бой состоится в рамках боксерского вечера в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Формат поединка — восемь раундов по правилам профессионального бокса. Схватка Минеев — Исмаилов начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 22.00 мск.

Российские бойцы ранее уже выходили в октагон. Первый бой состоялся в 2018 году на турнире Fight Night Global. В 5-раундовой схкватке не смогли выявить победителя. Рефери присудили ничью. В 2021-м Минеев и Исмаилов провели реванш, в котором досрочная победу досталась Владимиру. Оба эти поединка прошли по правилам ММА.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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