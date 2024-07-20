Таджикский боец UFC Раджабов заявил, что хочет потренироваться с Баговым

Боец UFC Лоик Раджабов назвал имена бойцов из российской лиги ACA, за карьерами которых внимательно следит.

«Назову людей, которых всегда смотрю и которые мне интересны. Али Багов, Азам Гафоров, Фаридун Одилов, Абдул-Азиз Абдулвахабов и Юсуф Раисов. Смотрю, когда есть время. Мне они нравятся. Но больше всего мне интересен Багов. Очень хочу с ним потренироваться», — сказал Раджабов MMA.Metaratings.ru.

21 июля на турнире UFC on ESPN 60 Раджабов проведет бой против Грега Огдена.