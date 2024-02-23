Тренер Милохина: «Даня даже не почувствовал удары Хана. После боя он сказал: «Этот певец по мне не попал»

Тренер Дани Милохина Зорик Степанян рассказал, что тиктокер не почувствовал удары индийского блогера Аджмала Хана в своем первом поединке.

«Если сравнивать удары Хана с теми, которые наносились Дане во время тренировок, то мы вообще их не почувствовали. Сам Даня после боя мне сказал: «Да этот певец по мне ни разу не попал!» — приводит слова Степаняна Sport24.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.