Омаров рассказал, как относится к бойцу Дивничу

Действующий чемпион АСА в полулегком весе, непобежденный российский боец Ислам Омаров рассказал, как относится к Максиму Дивничу и его высказываниям.

«В клубе это не обсуждалось, хотя он поступил подло, потому что к нему здесь, в Дагестане, очень хорошо относились. Его встречали как в родном клубе. Когда он приезжал к нам готовиться, к нему было особое отношение. Но он все испортил. Как еще относиться к этому человеку? Думаю, в Дагестане никто не будет к нему относиться положительно. Руку ему пожал бы, но задал бы пару вопросов», — цитирует Омарова MMA.Metaratings.ru.

Дивнич ранее неоднократно критиковал своих коллег из Дагестана, активно выступая с критикой строительства мечети в Москве и разгрома махачкалинского аэропорта.