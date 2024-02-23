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23 февраля, 16:22

Омаров рассказал, как относится к бойцу Дивничу

Виктория Кравченко
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Действующий чемпион АСА в полулегком весе, непобежденный российский боец Ислам Омаров рассказал, как относится к Максиму Дивничу и его высказываниям.

«В клубе это не обсуждалось, хотя он поступил подло, потому что к нему здесь, в Дагестане, очень хорошо относились. Его встречали как в родном клубе. Когда он приезжал к нам готовиться, к нему было особое отношение. Но он все испортил. Как еще относиться к этому человеку? Думаю, в Дагестане никто не будет к нему относиться положительно. Руку ему пожал бы, но задал бы пару вопросов», — цитирует Омарова MMA.Metaratings.ru.

Дивнич ранее неоднократно критиковал своих коллег из Дагестана, активно выступая с критикой строительства мечети в Москве и разгрома махачкалинского аэропорта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-omarov-nikto-v-dagestane-ne-budet-polozhitelno-otnositsya-k-divnichu-336940/
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