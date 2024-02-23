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23 февраля, 07:14

Тренер Милохина: «Даня в бою с Ханом беспрекословно выполнил самую главную просьбу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер Дани Милохина Зорик Степанян рассказал, чем удивил его блогер в своем дебютном бою.

«Чем удивил Даня? Своей собранностью. Несмотря на то что Даня правша, у него хорошо работала и левая рука, всегда была на месте. Сказал ему перед боем: «Что бы ты ни хотел сделать со своим соперником, делай все через свою переднюю руку!» Эта была самая главная просьба, которую он беспрекословно выполнил. У Даньки хорошо работала левая рука, и это 80 процентов нашей победы. Хану это создало некий дискомфорт, и уже в самом начале победа была у нас в кармане», — цитирует Sport24 Степаняна.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-623299-trener-milokhina-rasskazal-chem-udivil-yego-bloger-v-debyutnom-boyu-on-besprekoslovno-vypolnil-samuyu-glavnuyu-prosbu
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