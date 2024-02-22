Тренер Милохина ответил на обвинения, что бой блогера был договорным

Тренер блогера Дани Милохина Зорик Степанян прокомментировал победу тик-токера в дебютном боксерском поединке против индийского блогера Аджмала Хана.

Степанян ответил критикам, которые считают бой договорным.

«Этим хейтерам, блин, ничего не докажешь. Вот Даня нокаутировал Хана, и они все орут: «Ну, конечно, ты победил лоха!» А что они говорили до боя? Что этот же лох нас бы порвал? Ни в коем случае не хочу оскорбить Хана — этот парень, в отличие от Дани, выходит на подобные бои уже два года.

Но все продолжают говорить, что бой куплен, а наш соперник лошара. Вот смысл таким людям что-либо доказывать?» — цитирует тренера Sport24.