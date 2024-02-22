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22 февраля, 09:02

Тренер Милохина ответил на обвинения, что бой блогера был договорным

Руслан Минаев
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Тренер блогера Дани Милохина Зорик Степанян прокомментировал победу тик-токера в дебютном боксерском поединке против индийского блогера Аджмала Хана.

Степанян ответил критикам, которые считают бой договорным.

«Этим хейтерам, блин, ничего не докажешь. Вот Даня нокаутировал Хана, и они все орут: «Ну, конечно, ты победил лоха!» А что они говорили до боя? Что этот же лох нас бы порвал? Ни в коем случае не хочу оскорбить Хана — этот парень, в отличие от Дани, выходит на подобные бои уже два года.

Но все продолжают говорить, что бой куплен, а наш соперник лошара. Вот смысл таким людям что-либо доказывать?» — цитирует тренера Sport24.

Милохин отправил Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

 
Источник: Sport24
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