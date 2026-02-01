Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс

1 февраля, 03:03

Муртазалиев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Павел Лопатко

Российский боксер Бахрам Муртазалиев утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 килограмма). В главном событии вечера в Ньюкасл-апон-Тайне он потерпел первое в карьере поражение, уступив по очкам местному претенденту Джошу Келли.

Бой продолжился 12 раундов, большинство судей отдали победу Муртазалиеву.

33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не смог во второй раз защитить свой чемпионский пояс, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав немца Джека Кулкая. После этого он успешно провел первую защиту, одержав досрочную победу над австралийцем Тимом Цзю в октябре 2024 года. Общий рекорд россиянина теперь составляет 23 победы (17 нокаутом) и одно поражение.

Для 31-летнего британца Джоша Келли эта победа стала знаковой. Теперь его послужной список насчитывает 18 побед (девять нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. Это был его первый бой за титул чемпиона мира. Ранее Келли терпел неудачи на высоком уровне: в 2021 году он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Давиду Аванесяну в бою за титул чемпиона Европы. На любительском ринге британец был бронзовым призером Европейских игр, чемпионом Англии, участником чемпионата мира и Олимпийских игр.

Путь Муртазалиева к чемпионскому титулу был долгим. Работая с американской промоутерской компанией Top Rank, он провел большинство боев в США. В 2019 году он стал обязательным претендентом на пояс IBF, однако тогдашний чемпион американец Джермелл Чарло отказался от боя и был лишен титула. В итоге вакантный пояс разыграли между Муртазалиевым и Кулкаем.

После поражения Муртазалиева число действующих российских чемпионов мира по основным версиям сократилось до двух. Титулами владеют Дмитрий Бивол (версии IBF, WBC, WBO и WBA в весовой категории до 79,38 килограмма) и Муслим Гаджимагомедов (версия WBA в весе до 101,6 килограмма). Поражение Муртазалиева открывает новую главу в дивизионе первого среднего веса и дает возможность для новых поединков как британцу, так и российскому боксеру, который, вероятно, будет добиваться права на реванш.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джош Келли
Бахрам Муртазалиев
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Российские пловцы взяли серебро в эстафете вольным стилем на ЧЕ-2026
В Бразилии заявили о просьбе Европы помочь в налаживании отношений с Россией
«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения
Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы украинских дрона
Суд в Москве в заочном порядке арестовал журналиста Фишмана
Популярное видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стал известен полный кард Гран-при RCC Boxing

Бивол: «Почему бы и не поединок с Бетербиевым? Есть вариант на этот год»
Новости
RSS RSS
Все новости