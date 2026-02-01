Муртазалиев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии IBF

Российский боксер Бахрам Муртазалиев утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 килограмма). В главном событии вечера в Ньюкасл-апон-Тайне он потерпел первое в карьере поражение, уступив по очкам местному претенденту Джошу Келли.

Бой продолжился 12 раундов, большинство судей отдали победу Муртазалиеву.

33-летний Муртазалиев, проживающий в США, не смог во второй раз защитить свой чемпионский пояс, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав немца Джека Кулкая. После этого он успешно провел первую защиту, одержав досрочную победу над австралийцем Тимом Цзю в октябре 2024 года. Общий рекорд россиянина теперь составляет 23 победы (17 нокаутом) и одно поражение.

Для 31-летнего британца Джоша Келли эта победа стала знаковой. Теперь его послужной список насчитывает 18 побед (девять нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. Это был его первый бой за титул чемпиона мира. Ранее Келли терпел неудачи на высоком уровне: в 2021 году он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Давиду Аванесяну в бою за титул чемпиона Европы. На любительском ринге британец был бронзовым призером Европейских игр, чемпионом Англии, участником чемпионата мира и Олимпийских игр.

Путь Муртазалиева к чемпионскому титулу был долгим. Работая с американской промоутерской компанией Top Rank, он провел большинство боев в США. В 2019 году он стал обязательным претендентом на пояс IBF, однако тогдашний чемпион американец Джермелл Чарло отказался от боя и был лишен титула. В итоге вакантный пояс разыграли между Муртазалиевым и Кулкаем.

После поражения Муртазалиева число действующих российских чемпионов мира по основным версиям сократилось до двух. Титулами владеют Дмитрий Бивол (версии IBF, WBC, WBO и WBA в весовой категории до 79,38 килограмма) и Муслим Гаджимагомедов (версия WBA в весе до 101,6 килограмма). Поражение Муртазалиева открывает новую главу в дивизионе первого среднего веса и дает возможность для новых поединков как британцу, так и российскому боксеру, который, вероятно, будет добиваться права на реванш.