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Пакьяо планирует провести несколько боев в 2026 году

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо рассказал, что планирует провести несколько поединков в 2026 году.

«У меня в планах несколько боев в 2026 году. Ведем переговоры», — цитирует Пакьяо ТАСС.

46-летний Пакьяо 20 июля провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с Марио Барриосом. Он завершился вничью.

На его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Источник: ТАСС
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Мэнни Пакьяо
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