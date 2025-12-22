В Крыму осудили семерых жителей Феодосии, избивших чемпиона Европы по боксу Двали

Избившие чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали семеро жителей Феодосии осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии, сообщила республиканская прокуратура.

«Феодосийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они признаны виновными в совершении хулиганства. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре Крыма.

28 июля 2024 года Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости, серьезное повреждение глаза и перенес три операции.