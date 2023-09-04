Международный поединок по боксу Россия — Африка пройдет 6 сентября в Орле

6 сентября в Орле в центре спортивных мероприятий «Гринн-Центр» состоится вечер бокса, в котором в матчевой встрече выступят команды России и Африки, сообщает пресс-служба организации турнира.

В главном бою вечера встретятся Россиянин Вахид Аббасов и Джулиуса Индонго из Намибии. 26-летний Аббасов провел 6 боев в профессиональном боксе и одержал три победы нокаутом. Предыдущий поединок он провел в марте 2022 года и одержал победу техническим нокаутом над Аркадием Харутюняном. Профессиональный рекорд 40-летнего Индонго — 24-8, 13КО.

Поединки боксеров команд России и Африки продолжат серию матчевых встреч по боксу: две первые встречи состоялись против команд Белоруссии и Сербии. Бои носят формат профессиональных поединков — 4 раунда по 3 минуты.