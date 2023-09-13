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Сегодня, 09:44

Сауль Альварес назвал лучших боксеров современности

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) считает, что Наоя Иноуэ (25-0), Теренс Кроуфорд (40-0) и Александр Усик (20-0) достойны первого места в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории.

«Знаете, я думаю, что мы все заслуживаем быть первыми в рейтинге лучших боксеров. Я думаю, что это (неуважение) ставить кого-то на первое место, потому что, знаете, у вас есть Иноуэ, есть Кроуфорд, есть Усик, есть много отличных бойцов. И я думаю, что все мы достойны быть первыми», — сказал Альварес на The Last Stand Podcast.

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Александр Усик
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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