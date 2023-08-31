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Сегодня, 21:53

Mash: участники драки в ТЦ после пресс-конференции промоушена «Наше дело» признались в постановке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Драка в ТЦ «Ривьера» на пресс-конференции промоушена «Наше дело» оказалась постановочной, сообщает Mash.

По информации источника, задержанные участники драки признались в отделении полиции, что потасовка была постановочной.

Ранее сообщалось, что драку устроила команда Шовхала Чурчаева.

Ближайший турнир промоушена пройдет 1 сентября. Шовхал Чурчаев сразится с Артемом Рофалем в главном поединке вечера.

Источник: https://t.me/breakingmash/47433
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