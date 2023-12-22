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Сегодня, 16:00

«Судный день» с боями Бивола Уайлдера, Джошуа: кард и расписание трансляций турнира 23 декабря

Боксерский турнир от Matchroom Boxing пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

Боксерский турнир от Matchroom Boxing пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, в субботу. Главным событием вечера станет поединок Энтони Джошуа — Отто Валлин. В соглавном бою встретятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. В третьем по значимости событии Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против Линдона Артура. Начнется вечер бокса в 21.00 по московскому времени.

Полный кард турнира:

Энтони Джошуа — Отто Валлин;

Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер;

Дмитрий Бивол — Линдон Артур;

Даниэль Дюбуа — Джарелл Миллер;

Филипп Хргович — Марк де Мори;

Арсланбек Махмудов — Агит Кабаел;

Фрэнк Санчес — Джуниор Фа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира от Matchroom Boxing. В России официальной трансляции турнира не будет. Бесплатно в прямом эфире следить за поединками можно в тематических Telegram-каналах и группах «ВКонтакте».

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Бокс
Деонтей Уайлдер
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
Отто Валлин
Энтони Джошуа
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