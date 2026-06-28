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Источник: Усик проведет следующий бой с Уайлдером

Сергей Ярошенко

Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

По информации источника, 39-летний боксер хочет победить всех ведущих тяжеловесов своей эпохи. Именно это стало причиной выбора американца в качестве следующего соперника.

Ранее Усик отказался от трех чемпионских поясов в супертяжелом весе — WBA, WBC и IBF.

Александр Усик.Усик освободил три чемпионских пояса. Но карьеру пока не завершает — готов провести «последний танец»

Усик за карьеру провел 25 поединков, одержал 25 побед (16 — досрочно). Свой последний бой он провел 23 мая в Египте, победив техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рико Верхувена.

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Александр Усик
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