Источник: Усик проведет следующий бой с Уайлдером
Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.
По информации источника, 39-летний боксер хочет победить всех ведущих тяжеловесов своей эпохи. Именно это стало причиной выбора американца в качестве следующего соперника.
Ранее Усик отказался от трех чемпионских поясов в супертяжелом весе — WBA, WBC и IBF.
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Усик за карьеру провел 25 поединков, одержал 25 побед (16 — досрочно). Свой последний бой он провел 23 мая в Египте, победив техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рико Верхувена.
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