Источник: Усик проведет следующий бой с Уайлдером

Украинский боксер Александр Усик проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

По информации источника, 39-летний боксер хочет победить всех ведущих тяжеловесов своей эпохи. Именно это стало причиной выбора американца в качестве следующего соперника.

Ранее Усик отказался от трех чемпионских поясов в супертяжелом весе — WBA, WBC и IBF.

Усик за карьеру провел 25 поединков, одержал 25 побед (16 — досрочно). Свой последний бой он провел 23 мая в Египте, победив техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рико Верхувена.