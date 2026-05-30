Владимир Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами

Боксер Владимир Кличко заявил, что если бы он занимал пост министра спорта, то не стал бы запрещать украинским атлетам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители России и Белоруссии.

«Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться», — приводит ТАСС слова брата мэра Киева со ссылкой на соцсети.

Ранее Украина запрещала своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами, затем снимала эти запреты. Российская сторона неоднократно выступала против политизации спорта и дискриминации спортсменов.

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