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30 мая, 19:29

Владимир Кличко призвал не запрещать украинцам соревноваться с россиянами

Боксер Владимир Кличко заявил, что если бы он занимал пост министра спорта, то не стал бы запрещать украинским атлетам участвовать в соревнованиях, где присутствуют представители России и Белоруссии.

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«Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться», — приводит ТАСС слова брата мэра Киева со ссылкой на соцсети.

Ранее Украина запрещала своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами, затем снимала эти запреты. Российская сторона неоднократно выступала против политизации спорта и дискриминации спортсменов.

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Источник: ТАСС
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Владимир Кличко
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