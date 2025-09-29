Бокс/ММА
29 сентября, 09:14

Источник: трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла во сне

Павел Лопатко

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая скончалась во сне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Причины устанавливаются. Возможно, тромб», — цитирует источника ТАСС.

Ранее о смерти Синецкой сообщили в Федерации бокса России. Спортсменке было 46 лет.

Синецкая являлась 11-кратной чемпионкой России, на чемпионатах мира она завоевывала серебряную и бронзовую медали, а на чемпионате Европы — серебро. Она заслуженный мастер спорта.

Источник: ТАСС
