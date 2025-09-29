Бокс/ММА
29 сентября, 00:12

Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая скончалась в возрасте 46 лет

Сергей Разин
корреспондент

Российская боксерша Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причины смерти не сообщаются.

«Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Ее уход — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны», — говорится на сайте федерации.

Синецкая являлась 11-кратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

