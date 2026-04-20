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20 апреля, 14:42

ФНС заблокировала банковские счета Константина Цзю за долги

Сергей Ярошенко

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, сообщает Mash.

По информации источника, заблокированы были два счета спортсмена, связанные со «Школой бокса». Отмечается, что один из счетов находится в заблокированном состоянии с ноября 2023 года, а на другой ограничения были наложены недавно.

«Школа бокса» имени Цзю была открыта в 2009 году в Москве.

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Источник: Mash
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Бокс
Костя Цзю
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