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4 марта, 11:31

Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП в Марий Эл

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Freepik

Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл.

Как сообщил тренер Андрей Собко, Чернов погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников.

ДТП произошло утром 2 марта. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, еще один пассажир погиб. Прощание с Черновым состоится в понедельник в Йошкар-Оле.

Чернов является мастером спорта России, победителем Кубка России, двукратным победителем первенства мира, а также трехкратным победителем первенства России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240304/dtp-1930941432.html?in=l
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