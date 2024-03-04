Чемпион мира по тайскому боксу Чернов погиб в ДТП в Марий Эл

Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП в Марий Эл.

Как сообщил тренер Андрей Собко, Чернов погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников.

ДТП произошло утром 2 марта. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, еще один пассажир погиб. Прощание с Черновым состоится в понедельник в Йошкар-Оле.

Чернов является мастером спорта России, победителем Кубка России, двукратным победителем первенства мира, а также трехкратным победителем первенства России.