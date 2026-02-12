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Чемпион мира-2025 по боксу Суров выступит за «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира

Ана Горшкова
Корреспондент

Международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира пройдет 23 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Соревнования состоятся в пяти весовых категориях, а бои будут состоять из трех раундов по три минуты.

Это будет вторая подобная международная матчевая встреча. Первая состоялась в ноябре 2024 года, тогда по итогам семи поединков сильнее оказались динамовцы — 6:1.

За «Динамо» на февральском шоу выступит чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров (1-0, КО 1), который в конце января на турнире «IBA.PRO 14» успешно дебютировал на профессиональном ринге, в первом раунде нокаутировав доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро. Соперником Сурова станет опытный Крис Томпсон (16-6-1, КО 9) из ЮАР.

Состав участников матчевой встречи «Динамо» vs сборная мира выглядит следующим образом:

До 63,5 кг: Габил Мамедов (1-0) — Виктор Перес (0-1, Куба)

До 71 кг: Игорь Свиридченков (2-0, КО 1) — Майкл Кинг (6-4-1, КО 4, ДР Конго. Известен по боям с Максимом Черничуком и Бобо-Усмон Батуровым)

До 75 кг: Егор Шапочанский (1-0) — Саиджамшид Джафаров (1-0, Узбекистан. Двукратный чемпион Азии, финалист чемпионата мира-2023)

До 92 кг: Рамазан Дадаев — Мадияр Сайдрахимов (3-0, КО 1, Узбекистан. Бронзовый призёр чемпионата мира-2021, финалист чемпионата Азии-2022. Эти боксёры встречались в рамках первой матчевой встречи «Динамо» vs сборная мира, когда сильнее оказался Сайдрахимов)

Свыше 92 кг: Давид Суров (1-0, КО 1) — Крис Томпсон (16-6-1, КО 9, ЮАР)

Также на вечере бокса 23 февраля состоятся два выставочных медийных поединка, которые будут состоять из трех раундов. Руководитель лиги кулачных боев Prime FL Артем Лобанов встретится с бойцом ММА Михаилом Гогитидзе (бой в весе до 85 кг), грузин Пеле Сайдоян проведет бой с россиянином Абубасиром Шахвердиевым (бой в весе до 77 кг).

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